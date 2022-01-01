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Vivo iQOO 9 Pro против Apple iPhone 12

Виво IQOO 9 Про
VS
Эпл Айфон 12
Vivo iQOO 9 Pro
Apple iPhone 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2022 года Vivo iQOO 9 Pro с экраном 6.78" и чипом Snapdragon 8 Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO 9 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1885 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 2815 мАч
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • На 0.68" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 15% лучшая автономность (97 vs 84 часов)
  • На 57% выше максимальная яркость экрана (997 против 635 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Vivo
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1604 и 1227 баллов
  • Весит на 40 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO 9 Pro
vs
iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.78 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 518 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 226 Гц
Время отклика - 16 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
iQOO 9 Pro +57%
997 нит
iPhone 12
635 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.8 мм 146.7 мм
Ширина 75.2 мм 71.5 мм
Толщина 8.8 мм 7.4 мм
Вес 204 грамма 164 грамма
Водонепроницаемость Да IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
iQOO 9 Pro +4%
89.6%
iPhone 12
86%

Производительность

Тестируем Виво IQOO 9 Про и Эпл Айфон 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 1 Apple A14 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 818 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO 9 Pro
1227
iPhone 12 +31%
1604
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO 9 Pro
3698
iPhone 12 +9%
4028
AnTuTu Benchmark 9
iQOO 9 Pro +29%
939916
iPhone 12
730893
CPU 227364 189781
GPU 436649 311052
Memory 159015 105933
UX 152775 128143
Total score 939916 730893
3DMark Wild Life Performance
iQOO 9 Pro
н/д
iPhone 12
7589
Stability - 77%
Graphics test - 45 FPS
Graphics score - 7589
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI Funtouch OS 12 15.4
Размер системы из коробки - 7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 2815 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iQOO 9 Pro +22%
15:20 ч.
iPhone 12
12:48 ч.
Время просмотра видео
iQOO 9 Pro +19%
15:58 ч.
iPhone 12
13:04 ч.
Время разговора (3G)
iQOO 9 Pro +33%
25:55 ч.
iPhone 12
19:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO 9 Pro vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4290 x 2800
Зум Оптический, 2.5x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 150° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 16 МП + 50 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 60 мм
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4290 x 2800
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
iQOO 9 Pro
н/д
iPhone 12
132
Качество видео
iQOO 9 Pro
н/д
iPhone 12
112
Итоговая оценка камеры
iQOO 9 Pro
н/д
iPhone 12
122

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iQOO 9 Pro
н/д
iPhone 12
81.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo iQOO 9 Pro более удачной покупкой.

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