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Vivo iQOO 9 Pro против Samsung Galaxy S21

Виво IQOO 9 Про
VS
Самсунг Галакси С21
Vivo iQOO 9 Pro
Samsung Galaxy S21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2022 года Vivo iQOO 9 Pro с экраном 6.78" и чипом Snapdragon 8 Gen 1, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S21, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO 9 Pro
  • На 0.58" большая диагональ экрана
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 4000 мАч
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год новее
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (1007 против 859 нит)
  • На 23% выше плотность пикселей (518 vs 421 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Весит на 35 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO 9 Pro
vs
Galaxy S21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 518 точек на дюйм 421 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 87.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
iQOO 9 Pro +17%
1007 нит
Galaxy S21
859 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.8 мм 151.7 мм
Ширина 75.2 мм 71.2 мм
Толщина 8.8 мм 7.9 мм
Вес 204 грамма 169 граммов
Водонепроницаемость Да IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
iQOO 9 Pro +3%
89.6%
Galaxy S21
87.2%

Производительность

Тестируем Виво IQOO 9 Про и Самсунг Галакси С21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 1 Samsung Exynos 2100
Макс. частота 3000 МГц 2900 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G78 MP14
Частота GPU 818 МГц 760 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO 9 Pro +20%
1237
Galaxy S21
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO 9 Pro +14%
3723
Galaxy S21
3261
AnTuTu Benchmark 9
iQOO 9 Pro +37%
953494
Galaxy S21
695004
CPU 227364 190831
GPU 436649 245573
Memory 159015 124639
UX 152775 130708
Total score 953494 695004
3DMark Wild Life Performance
iQOO 9 Pro
н/д
Galaxy S21
5605
Stability - 66%
Graphics test - 33 FPS
Graphics score - 5605
PCMark 3.0 score - 13938
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Funtouch OS 12 One UI 4.0
Размер системы из коробки - 28.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (55% за 50 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iQOO 9 Pro +44%
15:20 ч.
Galaxy S21
10:57 ч.
Время просмотра видео
iQOO 9 Pro +3%
15:58 ч.
Galaxy S21
15:10 ч.
Время разговора (3G)
iQOO 9 Pro
25:55 ч.
Galaxy S21 +7%
27:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO 9 Pro vs Samsung Galaxy S21
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4000 x 3000
Зум Оптический, 2.5x Оптический, 1.1x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 150° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 16 МП + 50 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 60 мм
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3872 x 2592
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iQOO 9 Pro
н/д
Galaxy S21
87 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.46 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.51 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Vivo iQOO 9 Pro, а если программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук – то Samsung Galaxy S21.

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