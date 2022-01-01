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Vivo iQOO 9 Pro против Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

Виво IQOO 9 Про
VS
Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon)
Vivo iQOO 9 Pro
Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2022 года Vivo iQOO 9 Pro с экраном 6.78" и чипом Snapdragon 8 Gen 1, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO 9 Pro
  • Весит на 24 грамма меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 75% выше максимальная яркость экрана (1767 против 1007 нит)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO 9 Pro
vs
Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 518 точек на дюйм 500 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 90.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
iQOO 9 Pro
1007 нит
Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) +75%
1767 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.8 мм 163.3 мм
Ширина 75.2 мм 77.9 мм
Толщина 8.8 мм 8.9 мм
Вес 204 грамма 228 граммов
Водонепроницаемость Да IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Бургунди, Графитовый, Красный, Голубой, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Виво IQOO 9 Про и Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 227364 209613
GPU 436649 398998
Memory 159015 146399
UX 152775 151953
Total score 953494 909592
3DMark Wild Life Performance
Stability - 56%
Graphics test - 48 FPS
Graphics score - 8149
PCMark 3.0 score - 13028
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 12 One UI 4.1

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч. 0:59 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO 9 Pro vs Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 12000 x 9000
Зум Оптический, 2.5x Оптический, 10x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 150° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 16 МП + 50 МП) 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 60 мм
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 7864 x 5200
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.82"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon). У него лучшие программное обеспечение, автономность, камера, коммуникации, корпус и звук.

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