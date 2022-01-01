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Vivo iQOO 9 SE против OnePlus 8 Pro

Виво IQOO 9 SE
VS
Ванплас 8 Про
Vivo iQOO 9 SE
OnePlus 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 февраля 2022 года Vivo iQOO 9 SE с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.78-дюймового OnePlus 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO 9 SE
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1088 и 903 баллов
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 29% выше плотность пикселей (513 vs 398 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Тонкие рамки – на 5.9% выше полезная площадь экрана
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO 9 SE
vs
8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.62 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 513 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 258 Гц
Время отклика - 7.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
iQOO 9 SE
863 нит
8 Pro +2%
884 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 165.3 мм
Ширина 76.4 мм 74.4 мм
Толщина 8.4 мм 8.5 мм
Вес 196 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Голубой Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
iQOO 9 SE
84.9%
8 Pro +7%
90.8%

Производительность

Тестируем Виво IQOO 9 SE и Ванплас 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 650
Частота GPU 840 МГц 587 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO 9 SE +20%
1088
8 Pro
903
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO 9 SE +2%
3417
8 Pro
3349
AnTuTu Benchmark 9
iQOO 9 SE +25%
843293
8 Pro
674685
CPU 211896 177065
GPU 325434 274995
Memory 146488 95224
UX 166732 128265
Total score 843293 674685
3DMark Wild Life Performance
iQOO 9 SE
н/д
8 Pro
3820
Stability - 99%
Graphics test - 22 FPS
Graphics score - 3820
PCMark 3.0 score - 11758
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Funtouch 12 OxygenOS 12
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4510 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (91% за 30 минут) Да (50% за 23 минут)
Время полной зарядки 0:38 ч. 0:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:15 ч. 10:42 ч.
Просмотр видео 13:16 ч. 13:39 ч.
Игры 05:02 ч. 05:02 ч.
Режим ожидания 117 ч. 105 ч.
Общая автономность
iQOO 9 SE +2%
31:44 ч.
8 Pro
31:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO 9 SE vs OnePlus 8 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 48 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
iQOO 9 SE
н/д
8 Pro
126
Качество видео
iQOO 9 SE
н/д
8 Pro
103
Итоговая оценка камеры
iQOO 9 SE
н/д
8 Pro
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iQOO 9 SE
н/д
8 Pro
84.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2022 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер USB Type-C на 3.5 мм
- Пленка на экране
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Vivo iQOO 9 SE, а если программное обеспечение, автономность, коммуникации, корпус и звук – то OnePlus 8 Pro.

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