Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 февраля 2022 года Vivo iQOO 9 с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.7-дюймового OnePlus 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.