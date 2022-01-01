Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 февраля 2022 года Vivo iQOO 9 с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.7-дюймового OnePlus 10R, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Max и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.