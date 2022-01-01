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Vivo iQOO 9 против OnePlus 9RT

Виво IQOO 9
VS
Ванплас 9RT
Vivo iQOO 9
OnePlus 9RT

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 февраля 2022 года Vivo iQOO 9 с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.62-дюймового OnePlus 9RT, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO 9
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1114 и 928 баллов
Причины выбрать OnePlus 9RT
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (1297 против 1191 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO 9
vs
OnePlus 9RT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
iQOO 9
1191 нит
OnePlus 9RT +9%
1297 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.1 мм 162.2 мм
Ширина 75.1 мм 74.6 мм
Толщина 8.6 мм 8.3 мм
Вес 200 граммов 198.5 граммов
Водонепроницаемость Да Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый, Черный Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
iQOO 9
87.5%
OnePlus 9RT
87.9%

Производительность

Тестируем Виво IQOO 9 и Ванплас 9RT в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2995 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 660
Частота GPU 840 МГц 840 МГц
FLOPS - ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO 9 +20%
1114
OnePlus 9RT
928
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO 9 +2%
3358
OnePlus 9RT
3303
AnTuTu Benchmark 9
iQOO 9 +3%
843552
OnePlus 9RT
822787
CPU 216591 212084
GPU 324286 326188
Memory 138188 128801
UX 167760 157852
Total score 843552 822787
3DMark Wild Life Performance
iQOO 9
н/д
OnePlus 9RT
5860
Stability - 66%
Graphics test - 35 FPS
Graphics score - 5860
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Funtouch 12 OxygenOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 4350 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 0:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO 9 vs OnePlus 9RT
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП) 3 (50 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера - выбирайте Vivo iQOO 9, а если программное обеспечение, коммуникации и звук – то OnePlus 9RT.

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