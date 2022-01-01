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Vivo iQOO 9 против Samsung Galaxy S22

Виво IQOO 9
VS
Самсунг Галакси С22
Vivo iQOO 9
Samsung Galaxy S22

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 23 февраля 2022 года Vivo iQOO 9 с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S22, который имеет процессор Exynos 2200. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO 9
  • На 0.46" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 650 мАч более емким аккумулятором – 4350 против 3700 мАч
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (855 против 749 нит)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO 9
vs
Galaxy S22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 425 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 750 нит 780 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) - 239 Гц
Время отклика - 10 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iQOO 9
749 нит
Galaxy S22 +14%
855 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.1 мм 146 мм
Ширина 75.1 мм 70.6 мм
Толщина 8.6 мм 7.6 мм
Вес 200 граммов 167 граммов
Водонепроницаемость IP52 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый, Черный Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
iQOO 9
87.5%
Galaxy S22
87.4%

Производительность

Тестируем Виво IQOO 9 и Самсунг Галакси С22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus Samsung Exynos 2200
Макс. частота 2995 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 660 Samsung Xclipse 920
Частота GPU 840 МГц 1300 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO 9
1138
Galaxy S22 +3%
1173
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO 9
3491
Galaxy S22 +3%
3588
AnTuTu Benchmark 9
iQOO 9
845492
Galaxy S22 +9%
917809
CPU 216591 227100
GPU 324286 383658
Memory 138188 149592
UX 167760 160666
Total score 845492 917809
3DMark Wild Life Performance
iQOO 9 +49%
9715
Galaxy S22
6530
Stability 79% 59%
Graphics test 58 FPS 39 FPS
Graphics score 9715 6530
PCMark 3.0 score 11767 12411
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Funtouch 12 One UI 5.0
Размер системы из коробки - 30.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4350 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 6 минут) Да (63% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:16 ч. 1:03 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:02 ч. -
Просмотр видео 12:23 ч. -
Игры 04:53 ч. -
Режим ожидания 95 ч. -
Общая автономность
iQOO 9
29:41 ч.
Galaxy S22
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO 9 vs Samsung Galaxy S22
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Samsung ISOCELL S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Samsung ISOCELL S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S22 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3872 x 2592
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
iQOO 9
н/д
Galaxy S22
119
Качество видео
iQOO 9
н/д
Galaxy S22
116
Итоговая оценка камеры
iQOO 9
н/д
Galaxy S22
120

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iQOO 9
н/д
Galaxy S22
89.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 более удачной покупкой.

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