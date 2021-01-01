Главная > Сравнение смартфонов > Neo 5 vs P40 Lite – что лучше выбрать?

Vivo iQOO Neo 5 против Huawei P40 Lite

Виво iQOO Neo 5
VS
Хуавей П40 Лайт
Vivo iQOO Neo 5
Huawei P40 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 марта 2021 года Vivo iQOO Neo 5 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO Neo 5
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (692 против 514 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Neo 5
88
P40 Lite
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Neo 5
98
P40 Lite
64
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Neo 5
79
P40 Lite
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Neo 5
72
P40 Lite
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Neo 5
80
P40 Lite
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Neo 5
81
P40 Lite
67

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Neo 5
vs
P40 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED LTPS LCD
Размер 6.62 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.2:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 83.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 38.4 мс
Контрастность - 976:1
Максимальная яркость
Neo 5 +35%
692 нит
P40 Lite
514 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 159.2 мм
Ширина 76.4 мм 76.3 мм
Толщина 8.4 мм 8.7 мм
Вес 196 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Полночный черный, Ярко зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Neo 5 +2%
84.8%
P40 Lite
83.5%

Производительность

Тестируем Виво iQOO Neo 5 и Хуавей П40 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G HiSilicon Kirin 810
Макс. частота 3200 МГц 2270 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G52 MP6
Частота GPU 587 МГц 820 МГц
FLOPS ~1267 Гфлопс ~551 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Neo 5 +77%
1009
P40 Lite
570
Geekbench 5 (многоядерный)
Neo 5 +81%
3320
P40 Lite
1830
AnTuTu Benchmark 7
Neo 5
н/д
P40 Lite
231050
AnTuTu Benchmark 8
Neo 5
н/д
P40 Lite
327787

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI OriginOS EMUI 10
Размер системы из коробки - 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 1:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Neo 5
н/д
P40 Lite
18:04 ч.
Время просмотра видео
Neo 5
н/д
P40 Lite
15:58 ч.
Время разговора (3G)
Neo 5
н/д
P40 Lite
33:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO Neo 5 vs Huawei P40 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo iQOO Neo 5 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Vivo iQOO Neo 5 против Xiaomi Poco F3
2. Vivo iQOO Neo 5 против Vivo X60
3. Vivo iQOO Neo 5 против OnePlus 9R
4. Vivo iQOO Neo 5 против Oppo Realme GT Neo
5. Vivo iQOO Neo 5 против Xiaomi Mi 11X
6. Huawei P40 Lite против P30 Lite
7. Huawei P40 Lite против Xiaomi Redmi Note 8 Pro
8. Huawei P40 Lite против Xiaomi Redmi Note 8T
9. Huawei P40 Lite против Xiaomi Redmi Note 9S
10. Huawei P40 Lite против Honor 20

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях