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Vivo iQOO Neo 5 против OnePlus Nord N10

Виво iQOO Neo 5
VS
Ванплас Норд N10
Vivo iQOO Neo 5
OnePlus Nord N10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 марта 2021 года Vivo iQOO Neo 5 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.49-дюймового OnePlus Nord N10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 690 5G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO Neo 5
  • На 59% выше максимальная яркость экрана (692 против 436 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1009 и 605 баллов
Причины выбрать OnePlus Nord N10
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Neo 5
88
Nord N10
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Neo 5
98
Nord N10
64
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Neo 5
79
Nord N10
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Neo 5
72
Nord N10
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Neo 5
80
Nord N10
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Neo 5
81
Nord N10
70

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Neo 5
vs
Nord N10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.62 дюймов 6.49 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.2%
Время отклика - 28 мс
Контрастность - 789:1
Максимальная яркость
Neo 5 +59%
692 нит
Nord N10
436 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 163 мм
Ширина 76.4 мм 74.7 мм
Толщина 8.4 мм 9 мм
Вес 196 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Neo 5 +2%
84.8%
Nord N10
82.9%

Производительность

Тестируем Виво iQOO Neo 5 и Ванплас Норд N10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 690 5G
Макс. частота 3200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 619L
Частота GPU 587 МГц 950 МГц
FLOPS ~1267 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Neo 5 +67%
1009
Nord N10
605
Geekbench 5 (многоядерный)
Neo 5 +79%
3320
Nord N10
1850
AnTuTu Benchmark 8
Neo 5
н/д
Nord N10
282415

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI OriginOS OxygenOS 10.5
Размер системы из коробки - 28 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 30 минут) Да (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:52 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Neo 5
н/д
Nord N10
15:23 ч.
Время просмотра видео
Neo 5
н/д
Nord N10
15:10 ч.
Время разговора (3G)
Neo 5
н/д
Nord N10
29:43 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO Neo 5 vs OnePlus Nord N10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.1
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Neo 5
н/д
Nord N10
83.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo iQOO Neo 5 более удачной покупкой.

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