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Vivo iQOO Neo 5 против Oppo Realme 7

Виво iQOO Neo 5
VS
Оппо Реалми 7
Vivo iQOO Neo 5
Oppo Realme 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 марта 2021 года Vivo iQOO Neo 5 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.5-дюймового Oppo Realme 7, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO Neo 5
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (692 против 522 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 870 5G
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • На 89% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1009 и 533 баллов
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Oppo Realme 7
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Neo 5
88
Realme 7
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Neo 5
98
Realme 7
61
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Neo 5
79
Realme 7
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Neo 5
72
Realme 7
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Neo 5
80
Realme 7
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Neo 5
81
Realme 7
68

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Neo 5
vs
Realme 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.62 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
Время отклика - 28 мс
Контрастность - 955:1
Максимальная яркость
Neo 5 +33%
692 нит
Realme 7
522 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 162.3 мм
Ширина 76.4 мм 75.4 мм
Толщина 8.4 мм 9.4 мм
Вес 196 граммов 196.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Neo 5 +2%
84.8%
Realme 7
83.4%

Производительность

Тестируем Виво iQOO Neo 5 и Оппо Реалми 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G MediaTek Helio G95
Макс. частота 3200 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 587 МГц 900 МГц
FLOPS ~1267 Гфлопс ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Neo 5 +89%
1009
Realme 7
533
Geekbench 5 (многоядерный)
Neo 5 +100%
3320
Realme 7
1657
AnTuTu Benchmark 8
Neo 5
н/д
Realme 7
296893

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI OriginOS Realme UI 2.0
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 30 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Neo 5
н/д
Realme 7
18:35 ч.
Время просмотра видео
Neo 5
н/д
Realme 7
14:56 ч.
Время разговора (3G)
Neo 5
н/д
Realme 7
35:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO Neo 5 vs Oppo Realme 7
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Neo 5
н/д
Realme 7
81.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.93 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo iQOO Neo 5 более удачной покупкой.

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