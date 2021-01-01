Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 марта 2021 года Vivo iQOO Neo 5 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.4-дюймового Oppo Realme X2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.