Vivo iQOO Neo 5 против Samsung Galaxy A71
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 марта 2021 года Vivo iQOO Neo 5 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A71, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo iQOO Neo 5
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 35% выше максимальная яркость экрана (692 против 514 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
- На 86% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1009 и 542 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 17 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
98
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
72
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
81
68
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.62 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.8%
|87.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.2%
|ШИМ (PWM)
|-
|247 Гц
|Время отклика
|-
|3.8 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|163.6 мм
|Ширина
|76.4 мм
|76 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.7 мм
|Вес
|196 граммов
|179 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Оранжевый
|Черный, Синий, Серебристый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870 5G
|Qualcomm Snapdragon 730
|Макс. частота
|3200 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 618
|Частота GPU
|587 МГц
|500 МГц
|FLOPS
|~1267 Гфлопс
|~386 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Neo 5 +86%
1009
542
Geekbench 5 (многоядерный)
Neo 5 +95%
3320
1701
AnTuTu Benchmark 7
204018
AnTuTu Benchmark 8
241550
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10 (С обновлением до Android 11.0)
|Оболочка UI
|OriginOS
|One UI 3.1
|Размер системы из коробки
|-
|23.8 ГБ
Батарея
|Объем
|4400 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 30 минут)
|Да (50% за 35 минут)
|Время полной зарядки
|0:32 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:18 ч.
Время просмотра видео
17:48 ч.
Время разговора (3G)
30:02 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 13 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
89
Качество видео
74
Итоговая оценка камеры
84
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.51 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.56 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo iQOO Neo 5 более удачной покупкой.
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