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Vivo iQOO Neo 6 SE против Oppo Realme GT 5G

Виво iQOO Neo 6 SE
VS
Оппо Реалми GT 5G
Vivo iQOO Neo 6 SE
Oppo Realme GT 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 мая 2022 года Vivo iQOO Neo 6 SE с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.43-дюймового Oppo Realme GT 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO Neo 6 SE
  • На 100% выше максимальная яркость экрана (1312 против 656 нит)
  • Стабилизация изображения
Причины выбрать Oppo Realme GT 5G
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 5G
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1148 и 1022 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO Neo 6 SE
vs
Realme GT 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.62 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96%
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика - 2.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
iQOO Neo 6 SE +100%
1312 нит
Realme GT 5G
656 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 158.5 мм
Ширина 76.2 мм 73.3 мм
Толщина 8.5 мм 8.4 мм
Вес 190 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Желтый, Градиентный Желтый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
iQOO Neo 6 SE
85.2%
Realme GT 5G +1%
85.9%

Производительность

Тестируем Виво iQOO Neo 6 SE и Оппо Реалми GT 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 3200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 660
Частота GPU 675 МГц 587 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO Neo 6 SE
1022
Realme GT 5G +12%
1148
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO Neo 6 SE
3398
Realme GT 5G +5%
3567
AnTuTu Benchmark 9
iQOO Neo 6 SE
701075
Realme GT 5G +16%
810513
CPU - 206833
GPU - 312016
Memory - 122115
UX - 164411
Total score 701075 810513
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Origin OS Realme UI 2.0
Размер системы из коробки - 18.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 17 минут)
Время полной зарядки - 0:39 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:06 ч.
Просмотр видео - 13:12 ч.
Игры - 05:03 ч.
Режим ожидания - 87 ч.
Общая автономность
iQOO Neo 6 SE
н/д
Realme GT 5G
28:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO Neo 6 SE vs Oppo Realme GT 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 116° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iQOO Neo 6 SE
н/д
Realme GT 5G
90.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Май 2022 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и звук - выбирайте Oppo Realme GT 5G, а если дисплей и автономность – то Vivo iQOO Neo 6 SE.

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