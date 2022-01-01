Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 мая 2022 года Vivo iQOO Neo 6 SE с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.62-дюймового Vivo iQOO Neo 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.