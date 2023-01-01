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Vivo iQOO Neo 6 против OnePlus 11R

Виво iQOO Нео 6
VS
Ванплас 11R
Vivo iQOO Neo 6
OnePlus 11R

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 мая 2022 года Vivo iQOO Neo 6 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.74-дюймового OnePlus 11R, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 11R
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 13% выше плотность пикселей (451 vs 398 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1316 и 978 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO Neo 6
vs
OnePlus 11R

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.62 дюймов 6.74 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.1:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 451 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 490 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1450 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
iQOO Neo 6
771 нит
OnePlus 11R
н/д

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 163.34 мм
Ширина 76.2 мм 74.43 мм
Толщина 8.5 мм 8.7 мм
Вес 190 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Голубой Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
iQOO Neo 6
85.2%
OnePlus 11R +6%
90%

Производительность

Тестируем Виво iQOO Нео 6 и Ванплас 11R в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3200 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 6 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 650 Adreno 730
Частота GPU 675 МГц 900 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO Neo 6
978
OnePlus 11R +35%
1316
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO Neo 6
3058
OnePlus 11R +38%
4211
AnTuTu Benchmark 9
iQOO Neo 6
714912
OnePlus 11R +45%
1035615
CPU 180813 -
GPU 244157 -
Memory 129073 -
UX 161214 -
Total score 714912 1035615
3DMark Wild Life Performance
iQOO Neo 6
4190
OnePlus 11R
н/д
Stability 82% -
Graphics test 25 FPS -
Graphics score 4190 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI Funtouch 12 OxygenOS 13

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут) Да
Время полной зарядки 0:32 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:11 ч. -
Просмотр видео 13:09 ч. -
Игры 05:21 ч. -
Режим ожидания 103 ч. -
Общая автономность
iQOO Neo 6
32:14 ч.
OnePlus 11R
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO Neo 6 vs OnePlus 11R
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 116° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет -
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Май 2022 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 11R более удачной покупкой.

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