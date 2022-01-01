Главная > Сравнение смартфонов > iQOO Neo 6 vs Realme GT Neo 3 – что лучше выбрать?

Vivo iQOO Neo 6 против Oppo Realme GT Neo 3

Виво iQOO Нео 6
VS
Оппо Реалми GT Нео 3
Vivo iQOO Neo 6
Oppo Realme GT Neo 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 мая 2022 года Vivo iQOO Neo 6 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.7-дюймового Oppo Realme GT Neo 3, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO Neo 6
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 3
  • На 7% лучшая автономность (34:36 vs 32:14 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 8100
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO Neo 6
vs
Realme GT Neo 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.62 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 490 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 359 Гц
Время отклика - 11 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iQOO Neo 6
771 нит
Realme GT Neo 3 +3%
794 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 163.3 мм
Ширина 76.2 мм 75.6 мм
Толщина 8.5 мм 8.2 мм
Вес 190 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Голубой Черный, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
iQOO Neo 6
85.2%
Realme GT Neo 3 +3%
87.5%

Производительность

Тестируем Виво iQOO Нео 6 и Оппо Реалми GT Нео 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 MediaTek Dimensity 8100
Макс. частота 3200 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G610 MC6
Частота GPU 675 МГц 912 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO Neo 6
3055
Realme GT Neo 3 +33%
4052
AnTuTu Benchmark 9
iQOO Neo 6
714938
Realme GT Neo 3 +12%
801294
CPU 181724 203855
GPU 245641 312836
Memory 133355 130171
UX 159750 158116
Total score 714938 801294
3DMark Wild Life Performance
iQOO Neo 6
4208
Realme GT Neo 3 +29%
5443
Stability 89% 95%
Graphics test 25 FPS 32 FPS
Graphics score 4208 5443
PCMark 3.0 score - 14563
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Funtouch 12 Realme UI 3.0

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут) Да (50% за 12 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:33 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:11 ч. 12:09 ч.
Просмотр видео 13:09 ч. 15:32 ч.
Игры 05:21 ч. 05:40 ч.
Режим ожидания 103 ч. 111 ч.
Общая автономность
iQOO Neo 6
32:14 ч.
Realme GT Neo 3 +7%
34:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO Neo 6 vs Oppo Realme GT Neo 3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 116° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iQOO Neo 6
н/д
Realme GT Neo 3
82.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Realme GT Neo 3. У него лучшие производительность, автономность, коммуникации, корпус и звук.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Oppo Realme 9 Pro Plus vs Vivo iQOO Neo 6
2. Vivo V23 5G vs Vivo iQOO Neo 6
3. Vivo iQOO 9 vs Vivo iQOO Neo 6
4. OnePlus 10R vs Vivo iQOO Neo 6
5. Vivo T1 Pro vs Vivo iQOO Neo 6
6. Oppo Realme GT Neo 2 vs Oppo Realme GT Neo 3
7. OnePlus 9RT vs Oppo Realme GT Neo 3
8. Oppo Realme GT 5G vs Oppo Realme GT Neo 3
9. Oppo Realme GT Neo 2T vs Oppo Realme GT Neo 3
10. OnePlus 10R vs Oppo Realme GT Neo 3

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры