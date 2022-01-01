Главная > Сравнение смартфонов > iQOO Neo 6 vs Reno 8 – что лучше выбрать?

Vivo iQOO Neo 6 против Oppo Reno 8

Виво iQOO Нео 6
VS
Оппо Рено 8
Vivo iQOO Neo 6
Oppo Reno 8

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 31 мая 2022 года Vivo iQOO Neo 6 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.4-дюймового Oppo Reno 8, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO Neo 6
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (779 против 637 нит)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Reno 8
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO Neo 6
vs
Reno 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.62 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 490 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 83.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
iQOO Neo 6 +22%
779 нит
Reno 8
637 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 160.6 мм
Ширина 76.2 мм 73.4 мм
Толщина 8.5 мм 7.7 мм
Вес 190 граммов 179 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Голубой Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
iQOO Neo 6 +2%
85.2%
Reno 8
83.9%

Производительность

Тестируем Виво iQOO Нео 6 и Оппо Рено 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 3200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G77 MC9
Частота GPU 675 МГц 850 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO Neo 6 +5%
988
Reno 8
943
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO Neo 6 +15%
3100
Reno 8
2700
AnTuTu Benchmark 9
iQOO Neo 6 +16%
725084
Reno 8
626392
CPU 181724 -
GPU 245641 -
Memory 133355 -
UX 159750 -
Total score 725084 626392
3DMark Wild Life Performance
iQOO Neo 6
4208
Reno 8 +10%
4608
Stability 89% 99%
Graphics test 25 FPS 27 FPS
Graphics score 4208 4608
PCMark 3.0 score - 9957
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Funtouch 12 ColorOS 12.1

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут) Да (50% за 16 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:11 ч. 12:18 ч.
Просмотр видео 13:09 ч. 14:57 ч.
Игры 05:21 ч. 05:18 ч.
Режим ожидания 103 ч. 86 ч.
Общая автономность
iQOO Neo 6 +2%
32:14 ч.
Reno 8
31:43 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO Neo 6 vs Oppo Reno 8
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 6000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 116° 112°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 3680
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Vivo iQOO Neo 6, а если коммуникации – то Oppo Reno 8.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
8 (72.7%)
3 (27.3%)
Всего проголосовало: 11

Сравнения с конкурентами

1. Vivo iQOO Neo 6 против OnePlus Nord 2 5G
2. Vivo iQOO Neo 6 против Xiaomi Mi 11X
3. Vivo iQOO Neo 6 против Oppo Realme GT Neo 2T
4. Vivo iQOO Neo 6 против iQOO 9 SE
5. Vivo iQOO Neo 6 против Motorola Edge 30
6. Oppo Reno 8 против Xiaomi Poco X3 Pro
7. Oppo Reno 8 против Realme 8 5G
8. Oppo Reno 8 против Reno 8 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры