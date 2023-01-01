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Vivo iQOO Neo 8 Pro против OnePlus 11

84 из 100
Vivo iQOO Neo 8 Pro
VS
85 из 100
OnePlus 11
Vivo iQOO Neo 8 Pro
OnePlus 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2023 года Vivo iQOO Neo 8 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 9200 Plus, против 6.7-дюймового OnePlus 11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO Neo 8 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 100W)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 11
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 16% выше плотность пикселей (525 vs 453 PPI)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO Neo 8 Pro
vs
OnePlus 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1260 x 2800 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.1:9
Плотность пикселей 453 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления - Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.9%
ШИМ (PWM) - 361 Гц
Время отклика - 6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iQOO Neo 8 Pro
н/д
OnePlus 11
765 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.7 мм 163.1 мм
Ширина 77 мм 74.1 мм
Толщина 8.5 мм 8.53 мм
Вес 192 грамма 205 граммов
Водонепроницаемость - IP54
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Красный Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
iQOO Neo 8 Pro
87.5%
OnePlus 11 +3%
89.7%

Производительность

Тестируем Vivo iQOO Neo 8 Pro и OnePlus 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9200 Plus Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3350 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Immortalis-G715 MC11 Adreno 740
Частота GPU - 680 МГц
FLOPS ~4736 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
iQOO Neo 8 Pro +6%
1367589
OnePlus 11
1293933
CPU 298850 268819
GPU 594203 581162
Memory 263503 249222
UX 212041 198185
Total score 1367589 1293933
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 48.1 °C
Stability - 58%
Graphics test - 75 FPS
Graphics score - 12673
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 16 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Funtouch 13 OxygenOS 13
Размер системы из коробки - 37 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 9 минут) Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч. 0:22 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:04 ч.
Просмотр видео - 16:41 ч.
Игры - 06:02 ч.
Режим ожидания - 97 ч.
Общая автономность
iQOO Neo 8 Pro
н/д
OnePlus 11
32:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO Neo 8 Pro vs OnePlus 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114° 115°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (50 МП + 32 МП + 48 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.88
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX866 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.45 f/2.4
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iQOO Neo 8 Pro
н/д
OnePlus 11
85.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2023 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте OnePlus 11, а если производительность и автономность – то Vivo iQOO Neo 8 Pro.

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