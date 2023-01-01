Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2023 года Vivo iQOO Neo 8 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 9200 Plus, против 6.7-дюймового Realme 11 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 7050 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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