Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2020 года Vivo IQOO Z1 с экраном 6.57" и чипом Mediatek Dimensity 1000 Plus, против 6.5-дюймового Oppo Realme X2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.