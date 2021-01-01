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Vivo iQOO Z3 против Oppo Realme 8 5G

Виво iQOO Z3
VS
Оппо Реалми 8 5G
Vivo iQOO Z3
Oppo Realme 8 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 марта 2021 года Vivo iQOO Z3 с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 768G 5G, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO Z3
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 680 и 572 баллов
  • Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Oppo Realme 8 5G
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO Z3
vs
Realme 8 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD LTPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 83.9%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
Время отклика - 26.5 мс
Контрастность - 823:1
Максимальная яркость
iQOO Z3 +3%
603 нит
Realme 8 5G
587 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 162.5 мм
Ширина 73.9 мм 74.8 мм
Толщина 7.7 мм 8.5 мм
Вес 165 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
iQOO Z3 +1%
84.5%
Realme 8 5G
83.9%

Производительность

Тестируем Виво iQOO Z3 и Оппо Реалми 8 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 768G 5G MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Mali-G57 MC2
Частота GPU 750 МГц 955 МГц
FLOPS ~700 Гфлопс ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO Z3 +19%
680
Realme 8 5G
572
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO Z3 +13%
2025
Realme 8 5G
1797
AnTuTu Benchmark 9
iQOO Z3 +25%
454463
Realme 8 5G
362291
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 11.1 Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки - 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iQOO Z3
н/д
Realme 8 5G
17:14 ч.
Время просмотра видео
iQOO Z3
н/д
Realme 8 5G
12:20 ч.
Время разговора (3G)
iQOO Z3
н/д
Realme 8 5G
29:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO Z3 vs Oppo Realme 8 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iQOO Z3
н/д
Realme 8 5G
81.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (55 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Vivo iQOO Z3, а если автономность и звук – то Oppo Realme 8 5G.

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