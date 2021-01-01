Главная > Сравнение смартфонов > iQOO Z3 vs Galaxy A22 5G – что лучше выбрать?

Vivo iQOO Z3 против Samsung Galaxy A22 5G

Виво iQOO Z3
VS
Самсунг Галакси А22 5G
Vivo iQOO Z3
Samsung Galaxy A22 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 марта 2021 года Vivo iQOO Z3 с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 768G 5G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A22 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO Z3
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 54% выше максимальная яркость экрана (603 против 392 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Весит на 38 граммов меньше
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 680 и 571 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A22 5G
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO Z3
vs
Galaxy A22 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.58 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 82.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.7%
ШИМ (PWM) - 147 Гц
Время отклика - 28 мс
Контрастность - 1596:1
Максимальная яркость
iQOO Z3 +54%
603 нит
Galaxy A22 5G
392 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 167.2 мм
Ширина 73.9 мм 76.4 мм
Толщина 7.7 мм 9 мм
Вес 165 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый Серый, Белый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
iQOO Z3 +3%
84.5%
Galaxy A22 5G
82.3%

Производительность

Тестируем Виво iQOO Z3 и Самсунг Галакси А22 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 768G 5G MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Mali-G57 MC2
Частота GPU 750 МГц 955 МГц
FLOPS ~700 Гфлопс ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO Z3 +19%
680
Galaxy A22 5G
571
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO Z3 +16%
2025
Galaxy A22 5G
1745
AnTuTu Benchmark 9
iQOO Z3 +50%
454463
Galaxy A22 5G
303475
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 11.1 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (23% за 30 минут)
Время полной зарядки - 2:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iQOO Z3
н/д
Galaxy A22 5G
16:16 ч.
Время просмотра видео
iQOO Z3
н/д
Galaxy A22 5G
15:49 ч.
Время разговора (3G)
iQOO Z3
н/д
Galaxy A22 5G
29;00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO Z3 vs Samsung Galaxy A22 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A22 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iQOO Z3
н/д
Galaxy A22 5G
83.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (55 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 15 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Vivo iQOO Z3, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Samsung Galaxy A22 5G.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Vivo iQOO Z3 или Samsung Galaxy M51
2. Vivo iQOO Z3 или Samsung Galaxy M31
3. Vivo iQOO Z3 или Samsung Galaxy M62 (F62)
4. Vivo iQOO Z3 или Oppo Realme X7 Max
5. Samsung Galaxy A22 5G или Samsung Galaxy A12
6. Samsung Galaxy A22 5G или Xiaomi Redmi Note 10 5G
7. Samsung Galaxy A22 5G или Samsung Galaxy A22
8. Samsung Galaxy A22 5G или Samsung Galaxy A32 5G
9. Samsung Galaxy A22 5G или Samsung Galaxy M42 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры