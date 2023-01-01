Vivo iQOO Z7 против Motorola Moto G Power 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2023 года Vivo iQOO Z7 с экраном 6.38" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.5-дюймового Motorola Moto G Power 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 930 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo iQOO Z7
- Защита корпуса от воды по стандарту IP54
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 925 и 708 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G Power 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
84
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.38 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|413 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|83.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|163.06 мм
|Ширина
|73.5 мм
|74.8 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.45 мм
|Вес
|173 грамма
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|IP54
|Да
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 920
|MediaTek Dimensity 930
|Макс. частота
|2500 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|IMG BXM-8-256
|Частота GPU
|950 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~684 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO Z7 +31%
925
708
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO Z7 +20%
2386
1987
|CPU
|126091
|-
|GPU
|135258
|-
|Memory
|99268
|-
|UX
|126299
|-
|Total score
|490992
|415969
|Web score
|5656
|-
|Video editing
|5651
|-
|Photo editing
|16399
|-
|Data manipulation
|7338
|-
|Writing score
|12567
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|-
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|Funtouch 13
|My UX
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|44 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 25 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|-
|Количество объективов
|2 (64 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|1.15 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.84 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo iQOO Z7 более удачной покупкой.
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