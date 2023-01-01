Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2023 года Vivo iQOO Z7 с экраном 6.38" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.72-дюймового OnePlus Nord CE 3 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.