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Vivo iQOO Z7 против OnePlus Nord CE 3 Lite

Виво iQOO Z7
VS
Ванплас Норд CE 3 Лайт
Vivo iQOO Z7
OnePlus Nord CE 3 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2023 года Vivo iQOO Z7 с экраном 6.38" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.72-дюймового OnePlus Nord CE 3 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO Z7
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать OnePlus Nord CE 3 Lite
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.34" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO Z7
vs
Nord CE 3 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.38 дюймов 6.72 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 87.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 165.5 мм
Ширина 73.5 мм 76 мм
Толщина 7.8 мм 8.3 мм
Вес 173 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость IP54 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Лаймовый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
iQOO Z7
84.1%
Nord CE 3 Lite +4%
87.1%

Производительность

Тестируем Виво iQOO Z7 и Ванплас Норд CE 3 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2500 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 619
Частота GPU 950 МГц 840 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс ~536 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO Z7 +33%
925
Nord CE 3 Lite
694
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO Z7 +16%
2386
Nord CE 3 Lite
2057
AnTuTu Benchmark 9
iQOO Z7 +20%
490992
Nord CE 3 Lite
410041
CPU 126091 122351
GPU 135258 101047
Memory 99268 71860
UX 126299 111973
Total score 490992 410041
3DMark Wild Life Performance
iQOO Z7
2243
Nord CE 3 Lite
н/д
PCMark 3.0
iQOO Z7
8698
Nord CE 3 Lite
н/д
Web score 5656 -
Video editing 5651 -
Photo editing 16399 -
Data manipulation 7338 -
Writing score 12567 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Funtouch 13 OxygenOS 13.1

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 25 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO Z7 vs OnePlus Nord CE 3 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6SX03 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.4
Размер пикселя - 1 микрон
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Апрель 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Vivo iQOO Z7, а если программное обеспечение, автономность и звук – то OnePlus Nord CE 3 Lite.

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