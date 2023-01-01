Главная > Сравнение смартфонов > iQOO Z7 vs Nord CE3 5G – что лучше выбрать?

Vivo iQOO Z7 против OnePlus Nord CE3 5G

68 из 100
Vivo iQOO Z7
VS
73 из 100
OnePlus Nord CE3 5G
Vivo iQOO Z7
OnePlus Nord CE3 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2023 года Vivo iQOO Z7 с экраном 6.38" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.7-дюймового OnePlus Nord CE3 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 782G и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO Z7
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 923 и 783 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus Nord CE3 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.32" большая диагональ экрана
  • Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 44W)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO Z7
vs
Nord CE3 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.38 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.1:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 162.7 мм
Ширина 73.5 мм 75.5 мм
Толщина 7.8 мм 8.2 мм
Вес 173 грамма 184 грамма
Водонепроницаемость IP54 Нет
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
iQOO Z7
84.1%
Nord CE3 5G +5%
87.9%

Производительность

Тестируем Vivo iQOO Z7 и OnePlus Nord CE3 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 Qualcomm Snapdragon 782G
Макс. частота 2500 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.7 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 642L
Частота GPU 950 МГц 490 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс ~753 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO Z7 +18%
923
Nord CE3 5G
783
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO Z7
2381
Nord CE3 5G +23%
2924
AnTuTu Benchmark 9
iQOO Z7
509298
Nord CE3 5G +16%
591294
CPU 134344 -
GPU 134659 -
Memory 98719 -
UX 133865 -
Total score 509298 591294
3DMark Wild Life Performance
iQOO Z7
2269
Nord CE3 5G
н/д
Web score 5711 -
Video editing 5728 -
Photo editing 16064 -
Data manipulation 6923 -
Writing score 12055 -
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Funtouch 13 OxygenOS 13.1

Батарея

Объем 4500 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 44 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет -
Быстрая зарядка Да (50% за 25 минут) Да (61% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO Z7 vs OnePlus Nord CE3 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 112°
Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* - 15
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 44 Вт Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, игры, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте OnePlus Nord CE3 5G, а если камера – то Vivo iQOO Z7.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. iQOO Z7 против Nord CE 3 Lite
2. iQOO Z7 против GT Neo 3T
3. iQOO Z7 против Reno 8T 5G
4. iQOO Z7 против Vivo V25e
5. iQOO Z7 против Vivo V27
6. Nord CE3 5G против 11 Pro Plus
7. Nord CE3 5G против 9 Pro Plus
8. Nord CE3 5G против 10 Pro
9. Nord CE3 5G против OnePlus 11R
10. Nord CE3 5G против Nord 2T
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры