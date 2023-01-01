Vivo iQOO Z7 против Realme GT Neo 3T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2023 года Vivo iQOO Z7 с экраном 6.38" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.62-дюймового Realme GT Neo 3T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo iQOO Z7
- Защита корпуса от воды по стандарту IP54
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Смартфон на 9 месяцев новее
- Весит на 21.5 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Realme GT Neo 3T
- Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 44W)
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1031 и 927 баллов
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.38 дюймов
|6.62 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|413 точек на дюйм
|397 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|700 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|85.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|471 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|162.9 мм
|Ширина
|73.5 мм
|75.8 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.65 мм
|Вес
|173 грамма
|194.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IP54
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Черный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 920
|Qualcomm Snapdragon 870
|Макс. частота
|2500 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Adreno 650
|Частота GPU
|950 МГц
|670 МГц
|FLOPS
|~684 Гфлопс
|~1372 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|126091
|186018
|GPU
|135258
|240437
|Memory
|99268
|117538
|UX
|126299
|159202
|Total score
|491243
|708098
|Пиковая температура корпуса
|-
|47.2 °C
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|13 FPS
|25 FPS
|Graphics score
|2269
|4245
|Web score
|5689
|-
|Video editing
|5682
|-
|Photo editing
|16064
|-
|Data manipulation
|6923
|-
|Writing score
|12029
|-
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|Funtouch 13
|Realme UI 4.0
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|44 Вт
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 25 минут)
|Да (50% за 18 минут)
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|0:40 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:03 ч.
|Просмотр видео
|-
|16:40 ч.
|Игры
|-
|05:01 ч.
|Режим ожидания
|-
|118 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|9280 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|119°
|Количество объективов
|2 (64 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5"
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.13"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.15 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.84 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, игры и звук - выбирайте Realme GT Neo 3T, а если камера, автономность и корпус – то Vivo iQOO Z7.
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