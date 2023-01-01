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Vivo iQOO Z7 против Realme GT Neo 3T

68 из 100
Vivo iQOO Z7
VS
70 из 100
Realme GT Neo 3T
Vivo iQOO Z7
Realme GT Neo 3T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2023 года Vivo iQOO Z7 с экраном 6.38" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.62-дюймового Realme GT Neo 3T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO Z7
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Весит на 21.5 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Realme GT Neo 3T
  • Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 44W)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1031 и 927 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO Z7
vs
GT Neo 3T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.38 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - 471 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iQOO Z7
н/д
GT Neo 3T
807 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 162.9 мм
Ширина 73.5 мм 75.8 мм
Толщина 7.8 мм 8.65 мм
Вес 173 грамма 194.5 граммов
Водонепроницаемость IP54 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
iQOO Z7
84.1%
GT Neo 3T +2%
85.7%

Производительность

Тестируем Vivo iQOO Z7 и Realme GT Neo 3T в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 2500 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 650
Частота GPU 950 МГц 670 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс ~1372 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO Z7
927
GT Neo 3T +11%
1031
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO Z7
2394
GT Neo 3T +34%
3200
AnTuTu Benchmark 9
iQOO Z7
491243
GT Neo 3T +44%
708098
CPU 126091 186018
GPU 135258 240437
Memory 99268 117538
UX 126299 159202
Total score 491243 708098
3DMark Wild Life Performance
iQOO Z7
2269
GT Neo 3T +87%
4245
Пиковая температура корпуса - 47.2 °C
Stability - 99%
Graphics test 13 FPS 25 FPS
Graphics score 2269 4245
PCMark 3.0
iQOO Z7
8581
GT Neo 3T
н/д
Web score 5689 -
Video editing 5682 -
Photo editing 16064 -
Data manipulation 6923 -
Writing score 12029 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Funtouch 13 Realme UI 4.0

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 25 минут) Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:03 ч.
Просмотр видео - 16:40 ч.
Игры - 05:01 ч.
Режим ожидания - 118 ч.
Общая автономность
iQOO Z7
н/д
GT Neo 3T
35:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO Z7 vs Realme GT Neo 3T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5"
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iQOO Z7
н/д
GT Neo 3T
80 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, игры и звук - выбирайте Realme GT Neo 3T, а если камера, автономность и корпус – то Vivo iQOO Z7.

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