Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2019 года Vivo NEX 3 с экраном 6.89" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.67-дюймового OnePlus 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.