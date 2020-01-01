Vivo NEX 3 против Samsung Galaxy Note 10 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2019 года Vivo NEX 3 с экраном 6.89" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy Note 10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo NEX 3
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
- Защита корпуса по стандарту IP68
- На 36% выше плотность пикселей (495 vs 363 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
- Поддержка беспроводной зарядки
- На 30% выше максимальная яркость экрана (794 против 610 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
79
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
78
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Vivo NEX 3 и Samsung Galaxy Note 10 Plus
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.89 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2256 пикселей
|1440 x 3040 пикселей
|Соотношение сторон
|18.8:9
|19:9
|Плотность пикселей
|363 точек на дюйм
|495 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|93.6%
|92.39%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|167.4 мм
|162.3 мм
|Ширина
|76.1 мм
|77.2 мм
|Толщина
|9.4 мм
|7.9 мм
|Вес
|217.3 граммов
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Аура, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Samsung Exynos 9 Octa 9825
|Архитектура
|1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2960 МГц
|2730 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|-
|12
|Частота GPU
|675 МГц
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
NEX 3 +4%
752
Geekbench 5 (многоядерный)
NEX 3 +3%
2703
2618
AnTuTu Benchmark 8
NEX 3 +9%
494285
451474
Рейтинг производительности AnTuTu (#33 и #58)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Funtouch 10
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|-
|31.6 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|44 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:45 ч.
|1:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 20 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
NEX 3 +21%
14:59 ч.
12:07 ч.
Время просмотра видео
NEX 3 +20%
22:24 ч.
18:50 ч.
Время разговора (3G)
26:47 ч.
Galaxy Note 10 Plus +22%
32:32 ч.
Рейтинг автономной работы смартфонов (#20 и #53)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|123°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 MP + 13 MP)
|4 (12 МП + 12 MP + 16 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3648 x 2736
|Апертура
|f/2.1
|f/1.6
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.65"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|18
|20
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
NEX 3 +2%
70.7 дБ
69.4 дБ
Музыка
74.3 дБ
74.1 дБ
Звонок
73 дБ
Galaxy Note 10 Plus +20%
87.3 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.19 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 Plus более удачной покупкой.
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