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Vivo NEX 3S против NEX 3

Виво NEX 3S
Vivo NEX 3S
VS
Виво NEX 3
Vivo NEX 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 марта 2020 года Vivo NEX 3S с экраном 6.89" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.89-дюймового Vivo NEX 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo NEX 3S
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (808 против 610 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 1960 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (934 и 752 баллов)
Причины выбрать Vivo NEX 3
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
NEX 3S
76
NEX 3
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
NEX 3S
97
NEX 3
86
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
NEX 3S
87
NEX 3
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
NEX 3S
75
NEX 3
79
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
NEX 3S
88
NEX 3
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
NEX 3S
81
NEX 3
78

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo NEX 3S и Vivo NEX 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.89 дюймов 6.89 дюймов
Разрешение 1080 x 2256 пикселей 1080 x 2256 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18.8:9
Плотность пикселей 363 точек на дюйм 363 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 93.6% 93.6%
Особенности - DCI-P3
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
NEX 3S +32%
808 нит
NEX 3
610 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 167.4 мм 167.4 мм
Ширина 76.1 мм 76.1 мм
Толщина 9.4 мм 9.4 мм
Вес 219.5 граммов 217.3 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
NEX 3S
93.6%
NEX 3
93.6%

Производительность

Тестируем Виво NEX 3S и Виво NEX 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 640
Частота GPU 587 МГц 675 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
NEX 3S +24%
934
NEX 3
752
Geekbench 5 (многоядерный)
NEX 3S +28%
3468
NEX 3
2703
AnTuTu Benchmark 8
NEX 3S +16%
574637
NEX 3
494285

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 10.0 Funtouch 10

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:55 ч. 0:45 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
NEX 3S
н/д
NEX 3
14:59 ч.
Время просмотра видео
NEX 3S
н/д
NEX 3
22:24 ч.
Время разговора (3G)
NEX 3S
н/д
NEX 3
26:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo NEX 3S vs Vivo NEX 3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 1960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 MP + 13 MP) 3 (64 МП + 13 MP + 13 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.1 f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
NEX 3S
н/д
NEX 3
70.7 дБ
Музыка
NEX 3S
н/д
NEX 3
74.3 дБ
Звонок
NEX 3S
н/д
NEX 3
73 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и коммуникации - выбирайте Vivo NEX 3S, а если камера и звук – то Vivo NEX 3.

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