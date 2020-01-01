Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 марта 2020 года Vivo NEX 3S с экраном 6.89" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.89-дюймового Vivo NEX 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.