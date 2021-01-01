Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 июня 2021 года Vivo S10 с экраном 6.44" и чипом MediaTek Dimensity 1100, против 6.43-дюймового Oppo Reno 6 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 5G и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.