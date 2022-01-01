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Vivo T1 5G против Oppo A57

Виво Т1 5G
VS
Оппо А57
Vivo T1 5G
Oppo A57

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Vivo T1 5G с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.56-дюймового Oppo A57, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo T1 5G
  • На 52% выше плотность пикселей (409 vs 269 PPI)
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Быстрая зарядка мощностью 66 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 784 и 638 баллов
Причины выбрать Oppo A57
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
T1 5G
83
Oppo A57
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
T1 5G
63
Oppo A57
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
T1 5G
82
Oppo A57
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
T1 5G
64
Oppo A57
54
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
T1 5G
78
Oppo A57
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
T1 5G
71
Oppo A57
63

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
T1 5G
vs
Oppo A57

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.44 дюймов 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2404 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 480 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 84%
Особенности - DCI-P3 -

Дизайн и корпус

Высота 159 мм 163.8 мм
Ширина 73.6 мм 75.1 мм
Толщина 8.49 мм 8 мм
Вес 180.3 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый Черный, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
T1 5G +2%
85.7%
Oppo A57
84%

Производительность

Тестируем Виво Т1 5G и Оппо А57 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G MediaTek Dimensity 810
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Mali-G57 MC2
Частота GPU 490 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
T1 5G +23%
784
Oppo A57
638
Geekbench 5 (многоядерный)
T1 5G +52%
2891
Oppo A57
1902
AnTuTu Benchmark 9
T1 5G +54%
553548
Oppo A57
359911
CPU 163759 -
GPU 162369 -
Memory 94097 -
UX 128830 -
Total score 553548 359911
3DMark Wild Life Performance
T1 5G
1196
Oppo A57
н/д
PCMark 3.0 score 8711 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 12 -

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Нет
Время полной зарядки 0:37 ч. 3:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo T1 5G vs Oppo A57
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 4368 x 2912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988 3872 x 2592
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет -
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo T1 5G более удачной покупкой.

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