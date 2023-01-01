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Vivo T1 5G против Oppo A76

Виво Т1 5G
VS
Оппо А76
Vivo T1 5G
Oppo A76

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Vivo T1 5G с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.56-дюймового Oppo A76, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo T1 5G
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 52% выше плотность пикселей (409 vs 269 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 781 и 386 баллов
Причины выбрать Oppo A76
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
T1 5G
81
Oppo A76
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
T1 5G
54
Oppo A76
32
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
T1 5G
77
Oppo A76
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
T1 5G
63
Oppo A76
52
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
T1 5G
78
Oppo A76
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
T1 5G
67
Oppo A76
58

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
T1 5G
vs
Oppo A76

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.44 дюймов 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2404 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 83.1%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.6%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 33 мс
Контрастность - 1138:1
Реальная пиковая яркость (авто)
T1 5G
н/д
Oppo A76
562 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159 мм 164.4 мм
Ширина 73.6 мм 75.7 мм
Толщина 8.49 мм 8.4 мм
Вес 180.3 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
T1 5G +3%
85.7%
Oppo A76
83.1%

Производительность

Тестируем Виво Т1 5G и Оппо А76 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Adreno 610
Частота GPU 490 МГц 1114 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
T1 5G +102%
781
Oppo A76
386
Geekbench 5 (многоядерный)
T1 5G +71%
2884
Oppo A76
1690
AnTuTu Benchmark 9
T1 5G +107%
554228
Oppo A76
267297
CPU 163759 84900
GPU 162369 48305
Memory 94097 65240
UX 128830 68226
Total score 554228 267297
3DMark Wild Life Performance
T1 5G +167%
1198
Oppo A76
448
Stability 99% 99%
Graphics test 7 FPS 2 FPS
Graphics score 1198 448
PCMark 3.0 score 8631 6889
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 12 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки - 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Да (50% за 27 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч. 1:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo T1 5G vs Oppo A76
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
T1 5G
н/д
Oppo A76
82.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo T1 5G более удачной покупкой.

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