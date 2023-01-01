Vivo T1 5G против Oppo A76
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Vivo T1 5G с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.56-дюймового Oppo A76, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo T1 5G
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 52% выше плотность пикселей (409 vs 269 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Использует более быструю память LPDDR5
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 781 и 386 баллов
Причины выбрать Oppo A76
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.44 дюймов
|6.56 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2404 пикселей
|720 x 1612 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.7%
|83.1%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|94.6%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|33 мс
|Контрастность
|-
|1138:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|159 мм
|164.4 мм
|Ширина
|73.6 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.49 мм
|8.4 мм
|Вес
|180.3 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2400 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 610
|Частота GPU
|490 МГц
|1114 МГц
Бенчмарки
|CPU
|163759
|84900
|GPU
|162369
|48305
|Memory
|94097
|65240
|UX
|128830
|68226
|Total score
|554228
|267297
|Stability
|99%
|99%
|Graphics test
|7 FPS
|2 FPS
|Graphics score
|1198
|448
|PCMark 3.0 score
|8631
|6889
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|Funtouch OS 12
|ColorOS 11.1
|Размер системы из коробки
|-
|23 ГБ
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 18 минут)
|Да (50% за 27 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
|1:16 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|9280 x 6920
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5312 x 2988
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Нет
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo T1 5G более удачной покупкой.
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