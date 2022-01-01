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Vivo T1 5G против Oppo Realme 9 Pro Plus

Виво Т1 5G
VS
Оппо Реалми 9 Про Плас
Vivo T1 5G
Oppo Realme 9 Pro Plus

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Vivo T1 5G с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.4-дюймового Oppo Realme 9 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo T1 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Весит на 18 граммов меньше
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro Plus
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
T1 5G
vs
Realme 9 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.58 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 84.2%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.9%
ШИМ (PWM) - 218 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
T1 5G
н/д
Realme 9 Pro Plus
608 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 160.2 мм
Ширина 75.8 мм 73.3 мм
Толщина 8.3 мм 7.99 мм
Вес 164 грамма 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Градиентный Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
T1 5G
83.9%
Realme 9 Pro Plus
84.2%

Производительность

Тестируем Виво Т1 5G и Оппо Реалми 9 Про Плас в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 2200 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G68 MC4
Частота GPU - 950 МГц
FLOPS - ~684 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
T1 5G
401302
Realme 9 Pro Plus +26%
503657
CPU 119801 137857
GPU 97655 140090
Memory 71409 100175
UX 115693 127716
Total score 401302 503657
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Graphics score - 2292
PCMark 3.0 score - 10740
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 12 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 60 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (77% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:07 ч. 0:49 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
T1 5G
н/д
Realme 9 Pro Plus
16:26 ч.
Время просмотра видео
T1 5G
н/д
Realme 9 Pro Plus
18:07 ч.
Время разговора (3G)
T1 5G
н/д
Realme 9 Pro Plus
27:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo T1 5G vs Oppo Realme 9 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
T1 5G
н/д
Realme 9 Pro Plus
91.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Realme 9 Pro Plus. У него лучшие производительность, камера, коммуникации, корпус и звук.

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