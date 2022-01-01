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Vivo T1 5G против Oppo Realme C25s

Виво Т1 5G
VS
Оппо Реалми C25s
Vivo T1 5G
Oppo Realme C25s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Vivo T1 5G с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.5-дюймового Oppo Realme C25s, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo T1 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 82% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 45 граммов меньше
Причины выбрать Oppo Realme C25s
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
T1 5G
vs
Realme C25s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 81.7%
Максимальная яркость
T1 5G
н/д
Realme C25s
477 нит

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 164.5 мм
Ширина 75.8 мм 75.9 мм
Толщина 8.3 мм 9.6 мм
Вес 164 грамма 209 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Градиентный Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
T1 5G +3%
83.9%
Realme C25s
81.7%

Производительность

Тестируем Виво Т1 5G и Оппо Реалми C25s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G52 MP2
Частота GPU - 1000 МГц
FLOPS - ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
T1 5G
н/д
Realme C25s
389
Geekbench 5 (многоядерный)
T1 5G
н/д
Realme C25s
1360
AnTuTu Benchmark 9
T1 5G +82%
401302
Realme C25s
220871
CPU 119801 71210
GPU 97655 39410
Memory 71409 47486
UX 115693 63490
Total score 401302 220871
3DMark Wild Life Performance
T1 5G
н/д
Realme C25s
707
Stability - 97%
Graphics test - 4 FPS
Graphics score - 707
PCMark 3.0 score - 8830
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 12 Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (43% за 70 минут)
Время полной зарядки 2:07 ч. 3:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo T1 5G vs Oppo Realme C25s
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2022 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo T1 5G более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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