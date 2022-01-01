Vivo T1 5G против Samsung Galaxy A23
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Vivo T1 5G с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A23, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo T1 5G
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Использует более быструю память LPDDR5
- Возможность записи 4K-видео
- AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 781 и 387 баллов
- Весит на 14.7 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A23
- Стабилизация изображения
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
- Более новая ОС: Android 12 против 11
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
63
34
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
63
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
71
64
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|PLS TFT
|Размер
|6.44 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2404 пикселей
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|460 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.7%
|83%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|159 мм
|164.5 мм
|Ширина
|73.6 мм
|76.9 мм
|Толщина
|8.49 мм
|8.4 мм
|Вес
|180.3 граммов
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Черный, Белый, Синий, Персиковый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2400 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 610
|Частота GPU
|490 МГц
|1114 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
T1 5G +102%
781
387
Geekbench 5 (многоядерный)
T1 5G +76%
2896
1643
|CPU
|163759
|81885
|GPU
|162369
|48510
|Memory
|94097
|64789
|UX
|128830
|71783
|Total score
|551488
|269571
|Stability
|-
|97%
|Graphics test
|7 FPS
|2 FPS
|Graphics score
|1197
|438
|PCMark 3.0 score
|8722
|7178
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Оболочка UI
|Funtouch OS 12
|One UI 4.1
|Размер системы из коробки
|-
|24 ГБ
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 18 минут)
|Да (32% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
|1:43 ч.
|Веб-серфинг
|-
|13:23 ч.
|Просмотр видео
|-
|12:41 ч.
|Игры
|-
|06:14 ч.
|Режим ожидания
|-
|127 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9280 x 6920
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5312 x 2988
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|-
|Dolby Atmos
|-
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo T1 5G более удачной покупкой.
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