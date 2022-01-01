Vivo T1 Pro против Infinix Note 12 Pro 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 мая 2022 года Vivo T1 Pro с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.7-дюймового Infinix Note 12 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo T1 Pro
- Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 784 и 585 баллов
Причины выбрать Infinix Note 12 Pro 5G
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
65
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.44 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2404 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|700 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|-
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|85.6%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|159.7 мм
|164.7 мм
|Ширина
|73.6 мм
|76.9 мм
|Толщина
|8.49 мм
|9 мм
|Вес
|180.3 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|MediaTek Dimensity 810
|Макс. частота
|2400 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|490 МГц
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|-
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
T1 Pro +34%
784
585
Geekbench 5 (многоядерный)
T1 Pro +58%
2848
1800
|CPU
|162173
|106076
|GPU
|154965
|93218
|Memory
|89611
|81637
|UX
|129041
|106321
|Total score
|535199
|384084
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|Funtouch 12
|XOS 10.6
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 19 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|0:42 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|-
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5312 x 2988
|4672 x 3504
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Разрешение видео
|-
|1440p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|-
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|-
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Vivo T1 Pro, а если звук – то Infinix Note 12 Pro 5G.
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2 (66.7%)
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