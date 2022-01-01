Главная > Сравнение смартфонов > T1 Pro vs Zero 5G – что лучше выбрать?

Vivo T1 Pro против Infinix Zero 5G

Виво Т1 Про
VS
Инфиникс Зеро 5G
Vivo T1 Pro
Infinix Zero 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 мая 2022 года Vivo T1 Pro с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.78-дюймового Infinix Zero 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo T1 Pro
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Весит на 18.7 граммов меньше
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 784 и 701 баллов
Причины выбрать Infinix Zero 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 0.34" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
T1 Pro
78
Zero 5G
78
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
T1 Pro
65
Zero 5G
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
T1 Pro
82
Zero 5G
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
T1 Pro
60
Zero 5G
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
T1 Pro
78
Zero 5G
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
T1 Pro
70
Zero 5G
71

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
T1 Pro
vs
Zero 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED LTPS LCD
Размер 6.44 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2404 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 388 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 88.1%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
T1 Pro
н/д
Zero 5G
494 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.7 мм 168.73 мм
Ширина 73.6 мм 76.53 мм
Толщина 8.49 мм 8.77 мм
Вес 180.3 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый Черный, Оранжевый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
T1 Pro
85.1%
Zero 5G +4%
88.1%

Производительность

Тестируем Виво Т1 Про и Инфиникс Зеро 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Mali-G68 MC4
Частота GPU 490 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
T1 Pro +12%
784
Zero 5G
701
Geekbench 5 (многоядерный)
T1 Pro +32%
2848
Zero 5G
2163
AnTuTu Benchmark 9
T1 Pro +15%
535199
Zero 5G
466777
CPU 162173 126661
GPU 154965 126659
Memory 89611 104059
UX 129041 113041
Total score 535199 466777
3DMark Wild Life Performance
T1 Pro
н/д
Zero 5G
1995
PCMark 3.0 score - 11888
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Funtouch 12 XOS 10

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 19 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 1:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 14:43 ч.
Просмотр видео - 15:35 ч.
Игры - 05:55 ч.
Режим ожидания - 117 ч.
Общая автономность
T1 Pro
н/д
Zero 5G
37:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo T1 Pro vs Infinix Zero 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", ISOCELL Plus S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung ISOCELL S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.76"
Разрешение видео - 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Infinix Zero 5G, а если производительность – то Vivo T1 Pro.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. T1 Pro или Realme 9 Pro
2. Zero 5G или Poco X3 Pro
3. Zero 5G или iPhone 13
4. Zero 5G или Redmi Note 10S
5. Zero 5G или Realme 9 Pro
6. Zero 5G или Zero X Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры