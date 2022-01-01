Vivo T1 Pro против Samsung Galaxy F23
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 мая 2022 года Vivo T1 Pro с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy F23, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo T1 Pro
- Показывает на 62% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G
- На 23% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 784 и 635 баллов
- Весит на 17.7 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy F23
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
65
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
76
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
66
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|TFT LCD
|Размер
|6.44 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2404 пикселей
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|430 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|82.3%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|159.7 мм
|165.5 мм
|Ширина
|73.6 мм
|77 мм
|Толщина
|8.49 мм
|8.4 мм
|Вес
|180.3 граммов
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Qualcomm Snapdragon 750G
|Макс. частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 619
|Частота GPU
|490 МГц
|825 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
T1 Pro +23%
784
635
Geekbench 5 (многоядерный)
T1 Pro +58%
2848
1805
|CPU
|162173
|93494
|GPU
|154965
|78674
|Memory
|89611
|71217
|UX
|129041
|88437
|Total score
|535199
|330285
|PCMark 3.0 score
|-
|8585
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|Funtouch 12
|One UI 4.1
|Размер системы из коробки
|-
|24.2 ГБ
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 19 минут)
|Да (85% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|0:42 ч.
|1:23 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|123°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5312 x 2988
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|-
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|-
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Vivo T1 Pro, а если дисплей, программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy F23.
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