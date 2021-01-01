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Vivo V15 Pro против Oppo F11 Pro

Виво V15 Про
VS
Оппо F11 Про
Vivo V15 Pro
Oppo F11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Vivo V15 Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.53-дюймового Oppo F11 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio P70 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V15 Pro
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • На 63% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 502 и 308 баллов
Причины выбрать Oppo F11 Pro
  • На 18% лучшая автономность (109 vs 92 часов)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3700 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V15 Pro
vs
F11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED LTPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 85.3%
Особенности - Always-On Display -
Максимальная яркость
V15 Pro
429 нит
F11 Pro +3%
440 нит

Дизайн и корпус

Высота 157.2 мм 161.3 мм
Ширина 74.7 мм 76.1 мм
Толщина 8.2 мм 8.8 мм
Вес 185 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой топаз, Яркий коралл Белый, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
V15 Pro
84.2%
F11 Pro +1%
85.3%

Производительность

Тестируем Виво V15 Про и Оппо F11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 MediaTek Helio P70
Макс. частота 2000 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 612 Mali-G72 MP3
Частота GPU 700-750 МГц 900 МГц
FLOPS ~328.2 Гфлопс ~78.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V15 Pro +63%
502
F11 Pro
308
Geekbench 5 (многоядерный)
V15 Pro +12%
1581
F11 Pro
1416
AnTuTu Benchmark 8
V15 Pro +23%
219364
F11 Pro
178144

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI Funtouch 10 ColorOS 6

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 15 минут) Да, VOOC 3.0 (40% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V15 Pro
11:22 ч.
F11 Pro +47%
16:45 ч.
Время просмотра видео
V15 Pro +11%
15:03 ч.
F11 Pro
13:49 ч.
Время разговора (3G)
V15 Pro
27:53 ч.
F11 Pro +20%
33:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V15 Pro vs Oppo F11 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (48 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Samsung S5KGM1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 29 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V15 Pro +3%
83 дБ
F11 Pro
80.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол-бампер
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (20 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V15 Pro более удачной покупкой.

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