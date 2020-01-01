Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Vivo V15 Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.5-дюймового Oppo Reno 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.