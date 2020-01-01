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Vivo V15 Pro против Samsung Galaxy M40

Виво V15 Про
Vivo V15 Pro
VS
Самсунг Галакси М40
Samsung Galaxy M40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Vivo V15 Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy M40, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V15 Pro
  • Стабилизация изображения
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy M40
  • Современный порт USB Type-C
  • Весит на 17 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo V15 Pro и Samsung Galaxy M40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.39 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 84.9%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
V15 Pro
429 нит
Galaxy M40
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.2 мм 155.3 мм
Ширина 74.7 мм 73.9 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 185 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой топаз, Яркий коралл Синий, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
V15 Pro
84.2%
Galaxy M40 +1%
84.9%

Производительность

Тестируем Виво V15 Про и Самсунг Галакси М40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 Qualcomm Snapdragon 675
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460) 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 460)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 612 Adreno 612
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
V15 Pro +5%
511
Galaxy M40
488
Geekbench 5 (многоядерный)
V15 Pro +61%
1619
Galaxy M40
1007
AnTuTu Benchmark 8
V15 Pro
221634
Galaxy M40 +4%
231537

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 10 One UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да (25% за 15 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V15 Pro
11:22 ч.
Galaxy M40
н/д
Время просмотра видео
V15 Pro
15:03 ч.
Galaxy M40
н/д
Время разговора (3G)
V15 Pro
27:53 ч.
Galaxy M40
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V15 Pro vs Samsung Galaxy M40
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 6500 x 4920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP) 3 (32 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 29 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
V15 Pro
65 дБ
Galaxy M40
н/д
Музыка
V15 Pro
74 дБ
Galaxy M40
н/д
Звонок
V15 Pro
83 дБ
Galaxy M40
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Июнь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.17 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол-бампер
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C
- Гарнитура
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и звук - выбирайте Vivo V15 Pro, а если программное обеспечение и корпус – то Samsung Galaxy M40.

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