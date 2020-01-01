Vivo V15 против Apple iPhone 11 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Vivo V15 с экраном 6.59" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo V15
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 36.5 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 103% выше максимальная яркость экрана (821 против 404 нит)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- На 16% выше плотность пикселей (458 vs 395 PPI)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Vivo V15 и Apple iPhone 11 Pro Max
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.59 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1242 x 2688 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.39%
|83.7%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|161.9 мм
|158 мм
|Ширина
|75.9 мм
|77.8 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.1 мм
|Вес
|189.5 граммов
|226 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Голубой топаз, Красный гранат
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P70
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2100 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Apple GPU
|GPU-ядер
|3
|4
|Частота GPU
|900 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
309
iPhone 11 Pro Max +331%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
1504
iPhone 11 Pro Max +129%
3437
AnTuTu Benchmark 8
188496
iPhone 11 Pro Max +193%
552198
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|Funtouch 9
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3969 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:57 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Dual-Engine Fast Charging (40% за 30 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:05 ч.
Время просмотра видео
19:30 ч.
Время разговора (3G)
21:03 ч.
Камеры
|Матрица
|24 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (24 МП + 8 MP + 5 MP)
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|7
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
79 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.674 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.458 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro Max более удачной покупкой.
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