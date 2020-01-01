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Vivo V15 против OnePlus 7 Pro

Виво V15
Vivo V15
VS
Ванплас 7 Про
OnePlus 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Vivo V15 с экраном 6.59" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.67-дюймового OnePlus 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V15
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 16.5 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 53% выше максимальная яркость экрана (617 против 404 нит)
  • На 31% выше плотность пикселей (516 vs 395 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более энергоэффективный CPU
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Vivo V15
61
7 Pro
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Vivo V15
42
7 Pro
84
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Vivo V15
75
7 Pro
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Vivo V15
65
7 Pro
79
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Vivo V15
58
7 Pro
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Vivo V15
59
7 Pro
81

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo V15 и OnePlus 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.59 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 516 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.39% 88.1%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Vivo V15
404 нит
7 Pro +53%
617 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.9 мм 162.6 мм
Ширина 75.9 мм 75.9 мм
Толщина 8.5 мм 8.8 мм
Вес 189.5 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Голубой топаз, Красный гранат Синий, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V15
85.39%
7 Pro +3%
88.1%

Производительность

Тестируем Виво V15 и Ванплас 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53) 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 640
GPU-ядер 3 -
Частота GPU 900 МГц 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V15
309
7 Pro +139%
737
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V15
1504
7 Pro +82%
2734
AnTuTu Benchmark 8
Vivo V15
188496
7 Pro +148%
467977

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 9 OxygenOS 10
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Dual-Engine Fast Charging (40% за 30 минут) Да, Warp Charge (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo V15
н/д
7 Pro
10:10 ч.
Время просмотра видео
Vivo V15
н/д
7 Pro
14:33 ч.
Время разговора (3G)
Vivo V15
н/д
7 Pro
34:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V15 vs OnePlus 7 Pro
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 5 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Vivo V15
н/д
7 Pro
118
Качества видео
Vivo V15
н/д
7 Pro
98
Итоговая оценка камеры
Vivo V15
н/д
7 Pro
111

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 7 16

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Vivo V15
н/д
7 Pro
80.4 дБ
Музыка
Vivo V15
н/д
7 Pro
78.7 дБ
Звонок
Vivo V15
н/д
7 Pro
87.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.674 Вт/кг 1.199 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.458 Вт/кг 1.394 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7 Pro более удачной покупкой.

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