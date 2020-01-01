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Vivo V15 против Oppo Realme 2

Виво V15
Vivo V15
VS
Оппо Реалми 2
Oppo Realme 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Vivo V15 с экраном 6.59" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.2-дюймового Oppo Realme 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V15
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 271 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1600 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
Причины выбрать Oppo Realme 2
  • Весит на 21.5 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo V15 и Oppo Realme 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.59 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.39% 81.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Vivo V15
404 нит
Realme 2 +2%
411 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.9 мм 156.2 мм
Ширина 75.9 мм 75.6 мм
Толщина 8.5 мм 8.2 мм
Вес 189.5 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой топаз, Красный гранат Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V15 +5%
85.39%
Realme 2
81.2%

Производительность

Тестируем Виво V15 и Оппо Реалми 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70 Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53) 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2100 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 506
GPU-ядер 3 -
Частота GPU 900 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1600 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V15
309
Realme 2
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V15
1504
Realme 2
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Vivo V15
188496
Realme 2
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Funtouch 9 Color OS 5.1

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Dual-Engine Fast Charging (40% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo V15
н/д
Realme 2
16:04 ч.
Время просмотра видео
Vivo V15
н/д
Realme 2
14:08 ч.
Время разговора (3G)
Vivo V15
н/д
Realme 2
47:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V15 vs Oppo Realme 2
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 5 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 7 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Vivo V15
н/д
Realme 2
66 дБ
Музыка
Vivo V15
н/д
Realme 2
71 дБ
Звонок
Vivo V15
н/д
Realme 2
87 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Август 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.674 Вт/кг 0.305 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.458 Вт/кг 0.72 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V15 более удачной покупкой.

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