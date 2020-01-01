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Vivo V15 против Samsung Galaxy A51

Виво V15
Vivo V15
VS
Самсунг Галакси А51
Samsung Galaxy A51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Vivo V15 с экраном 6.59" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V15
  • Стабилизация изображения
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Современный порт USB Type-C
  • На 57% выше максимальная яркость экрана (636 против 404 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo V15 и Samsung Galaxy A51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.59 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.39% 87.4%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Vivo V15
404 нит
Galaxy A51 +57%
636 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.9 мм 158.5 мм
Ширина 75.9 мм 73.6 мм
Толщина 8.5 мм 7.9 мм
Вес 189.5 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой топаз, Красный гранат Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V15
85.39%
Galaxy A51 +2%
87.4%

Производительность

Тестируем Виво V15 и Самсунг Галакси А51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70 Samsung Exynos 9 Octa 9611
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3 3
Частота GPU 900 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V15
309
Galaxy A51 +15%
355
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V15 +15%
1504
Galaxy A51
1309
AnTuTu Benchmark 8
Vivo V15 +7%
188496
Galaxy A51
176187

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 10
Оболочка UI Funtouch 9 One UI 2.5
Размер системы из коробки - 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Dual-Engine Fast Charging (40% за 30 минут) Да (40% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo V15
н/д
Galaxy A51
13:21 ч.
Время просмотра видео
Vivo V15
н/д
Galaxy A51
14:22 ч.
Время разговора (3G)
Vivo V15
н/д
Galaxy A51
21:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V15 vs Samsung Galaxy A51
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 5 MP) 4 (48 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6560 x 4928
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 7 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.674 Вт/кг 0.596 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.458 Вт/кг 1.45 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A51 более удачной покупкой.

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