Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Vivo V15 с экраном 6.59" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.