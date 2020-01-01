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Vivo V15 против Samsung Galaxy Note 10

Виво V15
Vivo V15
VS
Самсунг Галакси Ноут 10
Samsung Galaxy Note 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Vivo V15 с экраном 6.59" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V15
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3500 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 95% выше максимальная яркость экрана (789 против 404 нит)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo V15 и Samsung Galaxy Note 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.59 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.39% 91.4%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Vivo V15
404 нит
Galaxy Note 10 +95%
789 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.9 мм 151 мм
Ширина 75.9 мм 71.8 мм
Толщина 8.5 мм 7.9 мм
Вес 189.5 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Голубой топаз, Красный гранат Черный, Белый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V15
85.39%
Galaxy Note 10 +7%
91.4%

Производительность

Тестируем Виво V15 и Самсунг Галакси Ноут 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70 Samsung Exynos 9 Octa 9825
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2730 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G76 MP12
GPU-ядер 3 12
Частота GPU 900 МГц 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V15
309
Galaxy Note 10 +134%
722
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V15
1504
Galaxy Note 10 +71%
2567
AnTuTu Benchmark 8
Vivo V15
188496
Galaxy Note 10 +136%
444084

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 9 One UI 2.5
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Dual-Engine Fast Charging (40% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (12 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo V15
н/д
Galaxy Note 10
11:49 ч.
Время просмотра видео
Vivo V15
н/д
Galaxy Note 10
18:05 ч.
Время разговора (3G)
Vivo V15
н/д
Galaxy Note 10
25:06 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V15 vs Samsung Galaxy Note 10
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 5 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3648 x 2736
Апертура f/2.0 f/1.6
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.65"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 7 20

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Vivo V15
н/д
Galaxy Note 10
70.2 дБ
Музыка
Vivo V15
н/д
Galaxy Note 10
73.4 дБ
Звонок
Vivo V15
н/д
Galaxy Note 10
85.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Август 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.674 Вт/кг 0.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.458 Вт/кг 1.52 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (25 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Гарнитура AKG USB Type-C
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 более удачной покупкой.

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