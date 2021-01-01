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Vivo V17 Neo против Huawei Honor 8A

Виво В17 Нео
VS
Хуавей Хонор 8А
Vivo V17 Neo
Huawei Honor 8A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2019 года Vivo V17 Neo с экраном 6.38" и чипом MediaTek Helio P65, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V17 Neo
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
  • Комплектуется на 1480 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3020 мАч
  • Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 43% выше плотность пикселей (404 vs 282 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor 8A
  • Весит на 29 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V17 Neo
vs
Honor 8A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.38 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 404 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 79.52%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 36.4 мс
Контрастность - 1111:1
Максимальная яркость
V17 Neo
н/д
Honor 8A
540 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.5 мм 156.2 мм
Ширина 75.2 мм 73.5 мм
Толщина 8.1 мм 8 мм
Вес 179 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
V17 Neo +5%
83.3%
Honor 8A
79.52%

Производительность

Тестируем Виво В17 Нео и Хуавей Хонор 8А в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P65 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Arm Mali-G52 2EEMC2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 820 МГц 680 МГц
FLOPS ~56.4 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V17 Neo +92%
338
Honor 8A
176
Geekbench 5 (многоядерный)
V17 Neo +42%
1264
Honor 8A
890
AnTuTu Benchmark 7
V17 Neo
н/д
Honor 8A
85962
AnTuTu Benchmark 8
V17 Neo +73%
185163
Honor 8A
107043
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0
Оболочка UI Funtouch 9 EMUI 9
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 45 минут) Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 3:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V17 Neo vs Huawei Honor 8A
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) -
Количество объективов 3 (16 МП + 8 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX499 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V17 Neo
н/д
Honor 8A
89.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V17 Neo более удачной покупкой.

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