Vivo V17 Neo против Huawei P40 Lite E
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2019 года Vivo V17 Neo с экраном 6.38" и чипом MediaTek Helio P65, против 6.39-дюймового Huawei P40 Lite E, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo V17 Neo
- На 50% выше плотность пикселей (404 vs 269 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei P40 Lite E
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
40
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
61
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
60
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Vivo V17 Neo и Huawei P40 Lite E
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.38 дюймов
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|404 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|82.4%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|159.5 мм
|159.8 мм
|Ширина
|75.2 мм
|76.1 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.1 мм
|Вес
|179 граммов
|176 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Черный, Голубой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P65
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|2
|4
|Частота GPU
|820 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
V17 Neo +4%
349
336
Geekbench 5 (многоядерный)
1287
P40 Lite E +4%
1340
AnTuTu Benchmark 8
V17 Neo +7%
181617
170492
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark (#235 и #268)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Funtouch 9
|EMUI 9
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 45 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|3 (16 МП + 8 MP + 2 MP)
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX499 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|6
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Силиконовый чехол
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея и коммуникации - выбирайте Vivo V17 Neo, а если программное обеспечение и звук – то Huawei P40 Lite E.
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