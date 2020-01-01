Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2019 года Vivo V17 Neo с экраном 6.38" и чипом MediaTek Helio P65, против 6.5-дюймового Oppo A9 (2020), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.